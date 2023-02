L'Holodomor è stato un genocidio. La commissione Esteri della Camera è unita

La commissione Esteri della Camera ha votato all’unanimità a favore di una mozione che riconosce come genocidio la carestia provocata nel 1932 dalla collettivizzazione delle campagne, imposta dal regime comunista in modo particolarmente feroce in Ucraina, dove permaneva una classe di contadini proprietari che fu sterminata. La vicenda, denominata Holodomor, viene ricordata ogni anno in Ucraina e ora, dopo la risoluzione che dovrà essere approvata dal Parlamento, lo sarà anche in Italia (e lo è già in molti paesi europei).

