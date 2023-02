Lo sciopero della fame del regista iraniano Panahi contro il regime della violenza e della povertà

Il regista iraniano Jafar Panahi, rinchiuso nella prigione-orrore di Evin, ha iniziato lo sciopero della fame e della sete, “resterò in questo stato fino a quando forse il mio corpo senza vita sarà liberato da questa prigione”. Panahi era stato arrestato nel luglio dello scorso anno per aver organizzato “azioni contro il regime”, era rimasto inizialmente ai domiciliari e poi, andando a Evin per verificare la salute di due suoi colleghi, era stato messo a sua volta in prigione, e da allora non è più uscito. Di lì a poco sarebbero cominciate le proteste contro l’uccisione di Mahsa Amini, mentre era nelle mani della polizia, che hanno portato a cambiamenti storici – il velo per le donne è ancora obbligatorio ma le punizioni a chi non lo indossa sono nelle grandi città sempre più rare – e alla repressione del regime: i resoconti da Evin in particolare sono un elenco di oscenità, dalle botte agli stupri, ma le torture iniziano anche prima, nei comandi di polizia.

