Così Nasim Eshqi dà voce in Europa alle iraniane per combattere il regime in Iran

Dopo che è tornata a terra, dopo l’ultima escursione sulle Alpi, ha deciso di non tornare più indietro, a Teheran, dove è nata e cresciuta. E di restare in Europa, protetta con discrezione dalla comunità degli alpinisti. Dopo che è tornata a terra, Nasim Eshqi, quarant’anni e una vita ad arrampicare, ha deciso di svelarsi, e di mettere a disposizione degli attivisti il suo profilo Instagram “per diventare la voce degli iraniani che vogliono il cambio del regime”, ci ha detto durante il nostro incontro nella piazza centrale di un comune italiano, a ridosso delle montagne, dove si trova ora. Per anni Nasim ha avuto una doppia vita. In montagna seguiva le sue leggi, quelle che l’hanno resa libera, senza costrizioni né hijab da indossare. In città invece era obbligata a rispettare quelle della Repubblica islamica per sopravvivere. Sin da ragazzina, quando si allenava di nascosto dalla famiglia nella pratica delle arti marziali: “Mi sono rifiutata di partecipare a una competizione internazionale di kickboxing per non indossare il velo. Non volevo essere usata dal regime”. E così, 17 anni fa, ha trovato la sua strada. Su una parete, appesa a una roccia.

