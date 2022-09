Gli amici europei di Meloni festeggiano, ma il Ppe si spacca

Bruxelles. La vittoria di Giorgia Meloni in Italia potrebbe non costituire un sisma per l’Unione europea, ma è di conforto per i partiti della destra nazionalista e dell’estrema destra che aspirano ad abbattere le fondamenta dell’attuale costruzione comunitaria. La leader del Rassemblement national in Francia, Marine Le Pen, è stata la prima a festeggiare. L’Italia sarà il primo paese fondatore dell’Ue ad avere un capo di stato e di governo alla guida di un partito con origini post fasciste. Non solo con Fratelli d’Italia è saltato il cordone sanitario, ma grazie a Meloni si è rotto il tetto di cristallo che ha impedito all’estrema destra di andare al governo in un grande stato membro dell'Europa occidentale.

