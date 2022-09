Così Habeck ha imparato l'arte del compromesso (nucleare) 

Berlino. Mai un ripensamento. Alle elezioni dell’autunno 2021, Annalena Baerbock non fece benissimo come candidata cancelliera dei Verdi. I Grünen chiusero la tornata elettorale con un solido 14,8 per cento, diventando il terzo partito tedesco: un buon risultato ma molto al di sotto del 20,5 per cento che avevano ottenuto due anni prima alle elezioni europee. I Verdi gioirono lo stesso anche se al partito restò un po’ di amaro in bocca. Eppure Robert Habeck non si è mai lamentato con Annalena, che pure durante la campagna elettorale inciampò in un paio di papere.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE