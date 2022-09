La Cina furiosa per un report che mette fine alla propaganda (forse)

Pochi minuti prima della mezzanotte di ieri, cioè del momento in cui l’ex presidente del Cile Michelle Bachelet terminava il suo mandato da Alto Commissario Onu per i diritti umani, è stato pubblicato l’atteso rapporto delle Nazioni Unite sulle violazioni da parte della Cina nella regione autonoma dello Xinjiang. Il report, di cui un estratto è pubblicato tradotto in italiano a questo link, è molto dettagliato e dice che le testimonianze dei sopravvissuti ai campi “di rieducazione”, le analisi dei think tank, i reportage e le inchieste giornalistiche pubblicate dal 2017 a oggi sul trattamento delle minoranze musulmane ed etniche da parte di Pechino “sono credibili”. Non solo: l’Onu dice che tutto quello che sta succedendo nello Xinjiang può configurarsi come un crimine contro l’umanità. E c’è da capire perché la Cina guidata da Xi Jinping, che ha fatto dello Xinjiang uno dei temi più sensibili della sua leadership, non voleva che questo rapporto fosse pubblicato. Dopo anni di attesa, lo scorso maggio era stata autorizzata una visita di Bachelet nella regione autonoma, e l’Alto commissario aveva promesso che avrebbe pubblicato il rapporto finale sulla sua indagine “entro la fine del suo mandato”. Eppure il documento non arrivava, e fino a qualche giorno fa sembrava non dovesse arrivare mai: troppo forti le pressioni di Pechino, troppo potente la Cina all’interno delle Nazioni unite. E invece eccolo: in 46 pagine l’agenzia dell’Onu che si occupa dei diritti umani smentisce ufficialmente tutta la propaganda ossessiva dei media e dei funzionari cinesi, dei supporter di Pechino che per anni hanno sostenuto che le parole dei testimoni e i risultati delle inchieste fossero solo “bugie occidentali”, un modo per “la coalizione a guida americana” di mettere in cattiva luce la grande potenza cinese.

