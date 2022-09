Cemento su Mariupol. I russi costruiscono sopra ai cadaveri

A Mariupol sono iniziate le scuole e, come in tutti i territori ucraini occupati dalle forze di Vladimir Putin, le lezioni sono state inaugurate dall’inno russo. A Mariupol domenica il nazionalista-combattente Igor Mangushev (sarebbe meglio dire: terrorista) ha tenuto un comizio che incomprensibilmente chiama “performance” mostrando il teschio di un soldato ucraino ucciso in città dai russi e dicendo che la Russia è in guerra contro l’esistenza e l’idea stessa dell’Ucraina, e che quindi tutti gli ucraini devono essere uccisi. A Mariupol sono stati costruiti alcuni gruppi di palazzi che vengono celebrati dai putiniani (anche qui da noi) come il simbolo dell’efficienza russa, ah come funzionano bene le cose pure se tutti si ostinano a dire che la Russia è uno stato terrorista, i treni in orario e così via. Nessuno ricorda più che Mariupol era filorussa prima della guerra, ma per conquistarla Putin ha dovuto raderla al suolo.

