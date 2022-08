Cattive notizie sul mito americano: è in netto declino, se non si è già spento

Un paio di settimane fa, mia moglie e io abbiamo ospitato una nostra giovane amica americana, che non vedevamo da qualche anno. Parla piuttosto bene l’italiano perché da ragazza venne a frequentare il liceo in Italia e più tardi passò un periodo a Venezia. Lavora non proprio nel mondo del cinema, che non le piace, ma a ridosso di quegli ambienti, come tecnica specializzata in cineprese. Venti anni fa viveva a Seattle, poi si è trasferita a Los Angeles e recentemente ha preferito andare a vivere a New Orleans, dove dice che il clima sociale è migliore, più comunicativo, nonostante che la Louisiana sia considerata uno degli stati più pericolosi dell’Unione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE