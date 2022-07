Boris Johnson, game over

Il premier inglese cede alle pressioni: è atteso nelle prossime ore l'annuncio delle dimissioni. Si apre ora la corsa alla successione, ma intanto c'è un problema più urgente: sembra che Johnson voglia restare come reggente, ma per la maggior parte dei conservatori questa è una strada impraticabile, e c'è già un'altra rivolta

Boris Johnson ha deciso di dimettersi, si attende l'annuncio ufficiale.

Il premier inglese aveva resistito alle pressioni dei suoi ministri e del suo Partito conservatore e anzi pareva che avesse già pronto una strategia del rilancio.

Ma questa mattina sono ricominciate le dimissioni dei suoi, circa 50 tra ministri, sottosegretari e consiglieri, e le pressioni hanno avuto la meglio.

Si apre ora la corsa alla successione: l’obiettivo è avere un nuovo leader per la conferenza dei Tory in autunno ma come si arriverà a quel punto è tutto da vedere. Sembra che Johnson voglia restare come reggente, ma per la maggior parte dei conservatori è una strada del tutto impraticabile.

