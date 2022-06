Zelensky a Severodonetsk, dove la ritirata ucraina ha fatto da trappola per contenere i russi

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, domenica è andato sul fronte della battaglia per Severodonetsk. E’ stato sia a Lysychansk sia vicino a Soledar, cioè in due luoghi a pochi chilometri dalle posizioni russe – meno di cinque chilometri di sicuro ma è difficile essere più precisi perché, per ragioni di sicurezza, non si possono conoscere le coordinate esatte. Considerato che l’Fsb (i servizi segreti russi) e il Gru (l’intelligence militare russa) danno la caccia a Zelensky da più di cento giorni e che l’invasione è cominciata con un blitz che aveva lo scopo di metterlo in fuga o ucciderlo, che anche quando lavora nella capitale Kyiv la sua posizione è un segreto per timore di bombardamenti mirati, quella di Zelensky è stata una prova di coraggio.

