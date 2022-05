C'è un difetto nei carri armati russi e gli ucraini ne approfittano

Il meccanismo di autocaricamento presente in buona parte dei carri sovietici che i russi utilizzano in Ucraina espone il veicolo a esplosioni disastrose nel caso i proiettili prendano fuoco. Per Bendett (Cna) è un fatto di dottrina: "I russi lo sanno da 31 anni, hanno solo scelto di non occuparsene"

La vista delle torrette dei carri armati russi, saltate in aria e lasciate in rovina lungo le strade ucraine, indica un problema di progettazione dei carri armati russi noto come il difetto jack-in-the-box, pupazzo a molla. Un difetto che è legato al modo in cui molti carri armati russi tengono e caricano le munizioni. In questi carri armati, compreso il T-72, il veicolo di progettazione sovietica che è stato ampiamente utilizzato per l’invasione russa dell’Ucraina, i proiettili sono tutti posizionati in un anello all’interno della torretta. Quando un colpo nemico colpisce il punto giusto, l’anello di munizioni può rapidamente “bruciare” e innescare una reazione a catena, facendo esplodere la torretta dallo scafo del carro armato con un colpo letale.