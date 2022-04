Sostenere i partigiani ucraini si può: un Iban da imparare a memoria

Dall'inizio della guerra in molti hanno deciso di arruolarsi come volontari per difendere l'Ucraina. Altri hanno dato supporto con le donazioni: in totale la Banca centrale di Kyiv ha raccolto più di 500 milioni di dollari

È la globalizzazione, bellezza. Lei si chiama Caterina, è nata in Ucraina, vive a Milano, frequenta un master importante, da aprile dello scorso anno ha iniziato un addestramento militare e lo scorso 24 febbraio, due giorni dopo l’invasione voluta da Putin in Ucraina, è partita dall’Italia per arruolarsi come volontaria per supportare il suo paese nella guerra contro la Russia. I volontari, naturalmente, che secondo i dati diffusi a metà aprile dal ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba sono circa 20 mila provenienti da 52 paesi in giro per il mondo e affiancano da settimane l’esercito regolare combattendo all’interno della legione straniera, non sono equipaggiati dal governo e per essere riforniti, come è ovvio che sia, si muovono autonomamente.