Kuleba dice che l'Unione europea si è assopita: dateci armi e sanzioni

Il ministro degli Esteri ucraino chiede di disconnettere le banche di Mosca dal sistema Swift, di chiudere i porti europei alle navi russe e di introdurre un embargo sul gas e sul petrolio. Per Bruxelles è un’opportunità storica di affermarsi come una potenza geostrategica in grado di fare la differenza

Intervistato dall’Economist, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha detto che il suo paese sta affrontando due prove: da una parte l’aggressione russa, dall’altra l’esitazione occidentale. “Quello che abbiamo visto all’inizio della guerra è stata l’ascesa dell’Unione europea come un attore potente, in grado di portare un cambiamento. Ma quello ho visto negli ultimi dieci giorni è un ritorno alla normalità in cui non è possibile decidere con azioni forti e rapide, e questo è deplorevole”. Secondo Kuleba l’elenco delle richieste russe sarebbe rimasto lo stesso, ma nelle ultime settimane sarebbe cambiato il tono di voce. “E questo cambiamento dipende da due cose: dall’impatto delle sanzioni imposte alla Russia e dal successo ucraino sul campo di battaglia. Questi sono i due fattori che rafforzano la posizione ucraina e indeboliscono quella russa nei colloqui”.