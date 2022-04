Per la prima volta la Russia è bersagliata da attacchi hacker

817 gigabyte di documenti da Roskomnadzor, l’agenzia che monitora e censura i social media russi. Altri 79 giga da Transneft, la principale azienda di oleodotti al mondo, controllata dal Cremlino. Altri 22 dalla Banca centrale russa. Sono solo alcune delle informazioni che gli hacker hanno rubato al governo di Mosca da quando la Russia ha invaso l’Ucraina. È difficile dare le proporzioni di un fenomeno simile: da settimane governi e hacktivist (crasi tra hacker e attivisti) lavorano per strappare ai server russi informazioni sensibili. Nella sola giornata di ieri, come racconta Micah Lee del sito The Intercept, poco meno di trecento gigabyte di informazioni sono stati prelevati e messi online dagli hacker, che li hanno rubati a banche, enti vicini al ministero della Difesa e aziende nel settore della sicurezza.

