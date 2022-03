I confini, i volontari, i missili. Reportage politico dall'Ucraina

In viaggio verso il paese sotto assedio per portare un po' di conforto alla popolazione che resiste. Diario di una missione

Al direttore - Domenica mattina alle 5 sono rientrato dall’Ucraina, dai pressi di Uzghorod vicino al confine unghesere. Con me venti volontari di due associazioni: Non Dolet e Good Guys in Bad Lands, per lo più veterani dei comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso; siamo stati in Ucraina con otto mezzi carichi di alimenti, farmaci e vestiti donati da aziende e privati.