Viaggio a Przemysl, dove Salvini viene contestato e gli altri partono per combattere in Ucraina

Przemysl, dalla nostra inviata. Przemysl è diventata una stazione del mondo. Qui si protesta contro Matteo Salvini, al quale il sindaco di destra Wojciech Bakun ha dimostrato che non valgono sempre i cambi di casacca: alcuni, come la passione per un presidente guerrafondaio, sono imperdonabili. Qui arriva chi varca il confine polacco per fuggire dalla guerra. Ma questa stazione è anche il posto da cui si torna indietro. Il treno che arriva da Leopoli riparte e non è mai vuoto. Non ha più un orario di arrivo e partenza preciso, si muove come può e chi vuole tornare in Ucraina attende: prima il treno deve svuotarsi, poi va lasciato fermo per un po’, alla fine si riparte dal binario numero 4, separato dal resto della stazione, isolato e recintato. Se si contano i binari, il 4 non c’è, non è segnalato: si passa dal 3 al 5, il 4 è un confine a sé. Chi aspetta qui va incontro alla guerra, sono ucraini che già si trovavano in Europa per lavoro e che adesso fanno il viaggio inverso. Qualcuno va ad aiutare la famiglia rimasta in Ucraina, molti vanno per arruolarsi, per combattere una guerra che mai si sarebbero aspettati e della quale non capiscono le ragioni. Ad arrivare a Przemysl sono soprattutto le donne e i bambini, a partire sono gli uomini. Non importa l’età, anche chi ha più di cinquant’anni è pronto a combattere.

