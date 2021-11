Chi cura le ferite di Kabul. Intervista

"I make arms and legs”. Faccio braccia e gambe. Comincia così il toccante intervento che Alberto Cairo fece nell’ormai lontano 2011 sulla piattaforma Ted Talks. Sin dalle prime parole, pronunciate con voce calma, pacata, e dalla postura che assume al centro di un palco difficile da sostenere (soprattutto se non sei abituato ai riflettori e vivi ai margini della vita occidentale), si percepisce l’incanto di una rivelazione. Venti minuti di monologo per raccontare vent’anni di esperienza professionale ed esistenziale in Afghanistan, cominciata nel 1990 come inviato della Croce Rossa internazionale. Da allora sono trascorsi altri dieci anni e il fisioterapista Alberto Cairo è ancora lì, ad aiutare uomini, donne e bambini disabili. Vittime della guerra e non solo. Un terzo dei 14000 pazienti presi in carico ogni anno è rappresentato da bambini con paralisi cerebrale conseguenti a gravidanze e parti non assistiti. In tre decenni i centri ortopedici si sono moltiplicati. Cairo ne dirige sette, in tutto il paese.

