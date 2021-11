Putin ha un debole per Greta

C’è chi sull’assenza di Vladimir Putin a Glasgow ci ha scherzato su. La maggior parte dei leader internazionali è andata alla Cop26, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima, in aereo, qualche funzionario ha ritenuto più giusto andarci in treno, meno inquinante, e si è trovato bloccato sulla tratta Londra-Glasgow a causa di un albero caduto sulle rotaie. Putin non ci è andato, è rimasto a Mosca e ha deciso di mandare un videomessaggio: i suoi sostenitori hanno ritenuto la rinuncia al viaggio molto coscienziosa. La verità è che il presidente russo non lascia quasi più la Russia da quando è scoppiata la pandemia e poi nei consessi multilaterali si trova sempre meno a suo agio.

