L'altra eredità della Merkel

Roma. Non si riesce a capire se quell’espressione nuova sul suo viso sia di stanchezza, di nostalgia o di serenità. Se Angela Merkel, ieri a Roma per la sua ultima visita ufficiale come cancelliera della Germania, frema per la fine di queste giravolte politiche oppure non riesca proprio a salutare il ruolo che ormai le è rimasto cucito addosso e che lei veste come nessun altro: la leader della Germania e dell’Unione europea. Forse a renderle il saluto italiano ancora più amaro è stata la presenza del presidente del Consiglio Mario Draghi, con il quale chissà, avrebbe potuto costruire, pensare, fare ancora tanto. “Abbiamo iniziato a occuparci di molte cose insieme”, ha detto lei. Draghi, in conferenza stampa, l’ha ringraziata per la visita, per il suo lavoro, per il suo ruolo. Per aver “sostenuto con convinzione l’indipendenza della Banca centrale europea anche quando venivamo attaccati per le politiche espansive necessarie per difendere l’integrità della moneta unica”.

