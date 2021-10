In Germania la coalizione semaforo fa un inedito passo avanti

C’è una crisi di approvvigionamenti a Berlino, l’economia ha fretta e non può perder tempo in negoziati infiniti. Spd, Verdi e Liberali danno inizio ai colloqui a tre

C’è chi vi legge una svolta verso la formazione del prossimo governo. Per altri invece si tratta di una novità di carattere procedurale. Comunque sia, oggi i Verdi (Grünen) e i Liberali (Fdp) tedeschi incontrano una delegazione del partito socialdemocratico (Spd) per sondare la fattibilità di un’alleanza di governo a tre. Si tratterebbe della coalizione semaforo rosso-verde-gialla, nel rigoroso ordine di grandezza delle tre formazioni politiche. Al semaforo aspira tanto la Spd del vicecancelliere uscente Olaf Scholz, che ha bastonato la Cdu di Armin Laschet alle elezioni lo scorso 26 settembre, quanto i Verdi di Annalena Baerbock e dell’altro copresidente dei Grünen Robert Habeck, tornato in scena dopo l’ottima (15 per cento) eppure molto deludente performance della collega candidata cancelliera che non è riuscita a portare i Grünen neppure al 20 per cento ottenuto alle europee del 2019. Molto meno entusiasti sono i Liberali di Christian Lindner, i quali preferirebbero quella stessa alleanza Giamaica con Verdi e Cdu che lo stesso Lindner sabotò quattro anni fa obbligando Merkel alla sua terza esperienza di grande coalizione.