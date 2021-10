Se il capo di Scotland Yard si dimetterà non è perché è donna, ma perché Londra è meno sicura

Sarah Everard, 33 anni, è stata rapita, stuprata e uccisa il 3 marzo scorso a Clapham, un quartiere nel sud di Londra. Wayne Couzens, 48 anni, agente della polizia metropolitana della capitale britannica, è stato arrestato, processato e condannato all’ergastolo. Il capo della polizia di Scotland Yard, Cressida Dick, ha detto che Couzens ha “gettato vergogna sulla polizia” e che “un pezzo prezioso del rapporto di fiducia” tra la polizia e i cittadini è stato gravemente danneggiato. In quello che è stato definito “il giorno più buio” di Scotland Yard, sono ricominciate (c’erano già state a marzo e poi in seguito, spesso) le richieste di dimissioni della Dick. La quale non pensa, così pare almeno, di dare seguito alle pressioni, anche perché buona parte dell’establishment politico inglese, dal ministro dell’Interno conservatore Priti Patel al leader del Labour Keir Starmer, la difende: Couzens era una mela marcia, si lavora per ridare credibilità alla polizia, e la Dick, che ne è alla guida dal 2017, è la persona migliore per farlo.

