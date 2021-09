A Pittsburgh un inizio difficile tra America e Ue. Non solo per Parigi

L’orgoglio ferito della Francia ha rischiato di far saltare la prima riunione del Consiglio commercio e tecnologia che si terrà oggi a Pittsburgh, dove Stati Uniti e Unione europea dovrebbero mettere da parte i piccoli conflitti per iniziare a collaborare sul serio nel contenimento economico e tecnologico della Cina. Il Consiglio commercio e tecnologia (che a Bruxelles chiamano con l’acronimo “Ttc” per “Trade and Technology Council”) è stato il risultato più tangibile del vertice tra il presidente americano, Joe Biden, e i presidenti di Commissione e Consiglio europeo, Ursula von der Leyen e Charles Michel, in giugno. Quasi quattro mesi dopo, malgrado le tensioni transatlantiche sul ritiro dall’Afghanistan e sul patto Aukus, è ora di mettersi al lavoro. I vicepresidenti della Commissione, Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis, hanno attraversato l’oceano per incontrare i responsabili della politica estera e commerciale dell’Amministrazione Biden, Antony Blinken, Gina Raimondo e Katherine Tai. L’obiettivo del Ttc è ambizioso. “Dobbiamo unire le forse e assicurare che le democrazie scrivano le regole per il Ventunesimo secolo”, ha spiegato Dombrovskis alla Johns Hopkins University School of Advanced International Studies: “Vogliamo cooperare su questioni chiave del commercio globale, dell’economia e della tecnologia. Siamo entrambi superpotenze commerciali. Lavorando insieme, possiamo influenzare la conversazione globale in queste aree”.

