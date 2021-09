Occhio Mr Sassoli: il Ppe non lo molla, il Parlamento europeo

Bruxelles. Il presidente del gruppo del Partito popolare europeo, il tedesco Manfred Weber, ieri ha annunciato che non si candiderà alla presidenza del Parlamento europeo nella seconda metà della legislatura. Ma il ritiro dalla corsa del cristiano-democratico bavarese non spiana la strada a David Sassoli che, secondo diverse fonti, vuole tentare di essere confermato per un secondo mandato sullo scranno più alto della plenaria di Strasburgo. “La seconda metà della legislatura appartiene al Ppe”, ha detto Weber, chiedendo a socialisti e liberali di rispettare gli accordi del luglio del 2019 sulla ripartizione delle cariche ai vertici delle istituzioni dell’Ue. “Durante i negoziati politici tra i tre gruppi più grandi, il mandato di presidente del Parlamento era stato diviso tra Socialisti&Democratici e Ppe”, ha ricordato Weber: “Quell’accordo non è condizionato a un candidato specifico o circostanza”.

