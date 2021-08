L'ottimismo della terza dose

Ieri le autorità sanitarie israeliane hanno ulteriormente esteso la possibilità di somministrare una terza dose di vaccino Pfizer contro il Covid a tutti gli over 12 anni che abbiano ricevuto la seconda dose a distanza di almeno cinque mesi. E’ stato inoltre annunciato che coloro che hanno ricevuto la seconda o la terza terza dose negli ultimi sei mesi saranno esentati dalla quarantena al ritorno in Israele dai viaggi internazionali. In concomitanza con l’annuncio, già da ieri sera si è registrato un boom di acquisti online di biglietti aerei per viaggi internazionali. La domanda è aumentata immediatamente del 50 per cento.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE