"Ils sont partout", il sito antisemita che fa vergognare la Francia

Ora non è più accessibile; presentava un “censimento diligentemente verificato delle personalità francesi e internazionali” di confessione ebraica. Aperta un'inchiesta per incitamento all’odio e alla diffamazione su basi religiose

“Il sont partout”, sono ovunque: è il nome del sito della vergogna, dell’antisemitismo 3.0 che in Francia viaggia sui canali dell’estrema destra cospirazionista, quella che oggi fomenta la ribellione contro il green pass gridando alla “dittatura sanitaria”. All’indomani dell’arresto della militante nazionalista Cassandre Fristot – insegnante di 33 anni che verrà processata a settembre per aver esibito un cartello antisemita durante una manifestazione anti pass a Metz lo scorso 7 agosto – è una pagina web a scuotere l’opinione pubblica francese. Una pagina che dichiara di presentare un “censimento diligentemente verificato delle personalità francesi e internazionali” di confessione ebraica, in funzione della loro appartenenza alla sfera politica, mediatica, culturale ed economica.