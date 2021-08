In Bielorussia la protesta pacifica si chiede se non sia arrivato il tempo delle armi

Come combattere un regime che non teme la violenza? I dubbi della piazza gentile e molto instagrammabile dei bielorussi, dispersa in mille rivoli

“Prendiamo i forconi”. Il dolore e la rabbia di Bozhena Zholud, la compagna dell’attivista Vitali Shishov, ucciso a Kiev, fa esplodere il drammatico non detto della rivoluzione bielorussa. Un anno fa tutti, a Minsk, a Bruxelles, perfino a Mosca, applaudivano una rivolta popolare pacifica, estrosa e composta nello stesso tempo, e i primi ad attingerne autostima erano gli stessi bielorussi, che si scoprivano europei nello spirito e non solo nel DNA, non violenti, trasversali, organizzati dal basso in una serie di comunità autogestite per canali digitali, solidali, uniti e coraggiosi. Il simbolo di quella protesta erano le marce di ragazze, bellezze biancovestite che sfidavano la brutalità della polizia scandendo “Nessuna ve la darà mai più”, e i manifestanti che, prima di salire in piedi sulle panchine si toglievano le scarpe, un premuroso gesto di attenzione verso gli altri così caratteristico di un piccolo popolo con un grande senso di comunità.