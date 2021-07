Il dilemma di Frontex

Nell’ultimo anno Europarlamento e Commissione europea sono state chiamate più volte, e non senza imbarazzo, a rispondere al dilemma di Frontex, ovvero se quella che è considerata una delle agenzie più potenti dell’Ue sia una delle cause oppure l’antidoto alle tragedie dei migranti in Europa. Uno dei passaggi fondamentali per valutare l’operato dell’agenzia competente nella gestione delle frontiere esterne dell’Ue si è celebrato ieri. La commissione speciale istituita dal Parlamento europeo per giudicare le responsabilità di Frontex in una serie di respingimenti illegali di migranti nell’Egeo ha presentato il suo rapporto finale e ha stabilito che l’agenzia “non è riuscita ad affrontare e prevenire le violazioni dei diritti fondamentali”. Le accuse più dure riguardano il direttore Fabrice Leggeri. Il “satrapo” francese, come lo definì la stampa, pur essendo a conoscenza delle violazioni segnalate dal responsabile dei diritti fondamentali di Frontex, ha deciso di occultarle, di non comunicarle al Parlamento, ha dissuaso i funzionari di frontiera dal segnalare altre violazioni e ha ritardato l’assunzione di 40 osservatori dei diritti fondamentali.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni