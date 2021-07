I gollisti francesi devono scegliere il loro candidato, ma non sanno come

Eccole qui, ancora loro, le primarie della droite per risolvere la questione dell’investitura in vista delle presidenziali, il grande classico dei gollisti francesi, con la sua dose di melodramma e i soliti scontri di ego, perché ognuno si sente il “candidato naturale” per portare i Républicains (Lr) all’Eliseo a dieci anni dalla fine del mandato Sarkozy, ma nessuno sembra avere la forza per riuscirci. O forse sì, ce n’è uno, e si chiama Xavier Bertrand, il nuovo leader del gollismo sociale fresco di rielezione alla presidenza degli Hauts-de-France, che nei sondaggi va a gonfie vele e piace a un elettorato molto vasto, quello moderato, intimorito dalla Le Pen e diffidente verso Macron.