Al Consiglio europeo la Merkel esce sconfitta sulla Russia

La cancelliera Angela Merkel ha subito un inedito schiaffo questa notte quando, dopo un blitz franco-tedesco e una lunga trattativa il Consiglio europeo sulla Russia, i leader dei paesi dell'est e del nord hanno rigettato la sua richiesta di riprendere i summit tra l'Ue e Vladimir Putin. Sulla Russia “non siamo stato in grado di metterci d'accordo per incontrarci direttamente a livello di leader”, ha detto Merkel al termine della prima giornata di lavori del Consiglio europeo: “Personalmente avrei volto un passo più coraggioso”. Il presidente francese, Emmanuel Macron, aveva affiancato la cancelliera nella sua richiesta per tendere la mano a Putin. Agli occhi dell'Eliseo, non è ammissibile che il presidente americano, Joe Biden, parli con Putin di Europa come accaduto a Ginevra, ma l'Ue non dialoghi direttamente con il presidente russo. Anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha appoggiato Merkel. Secondo fonti di Palazzo Chigi, durante la cena, Draghi ha espresso “la disponibilità italiana a sostenere la proposta franco-tedesca di revisione dei formati di incontro con Mosca”. Ma, per una volta, i tre grandi si sono trovati in minoranza. I leader dell'est e del nord hanno detto “no” e non c'è stato verso di smuoverli. Per contro, il campo anti-russo ha ottenuto la preparazione di nuove sanzioni – comprese economiche – per rispondere a “attività maligne, illegali e dirompenti da parte della Russia”.