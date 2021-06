Che caos, i repubblicani. L'ultimo Bush in politica sta con Trump

In Texas, il grande dilemma degli elettori gop alle urne: meglio un Bush di cui non sappiamo se fidarci fino in fondo ma benedetto da Trump, o meglio un trumpiano certificato che però non ha l’appoggio di Trump?

Chi si rivede: un Bush in politica. Questa volta si tratta di George P. Bush, da non confondere con George H. (presidente dal 1988 e il 1992) e George W. (presidente tra il 2000 e il 2008). Lui, George P., è figlio di Jeb (ex governatore della Florida ed ex candidato concorrente di Donald Trump alle primarie repubblicane del 2016). Ma al di là delle curiosità anagrafiche, le cose da sapere di lui sono altre. Per esempio che George P. è l’ultimo rimasto in politica dei Bush (una delle più importanti e prestigiose dinastie repubblicane di sempre) e che, soprattutto, è l’unico della famiglia ad aver appoggiato e ad essere appoggiato da Donald Trump (che addirittura lo chiama “My Bush”).