"Sottovalutatemi, sarà divertente". I 100 giorni di Biden

Biden si è presentato davanti alla plenaria del Congresso per presentare i suoi cento giorni con una nuova proposta: si chiama American Families Plan, milleottocento miliardi di dollari a sostegno delle famiglie, dell’istruzione, dei bambini fin dall’asilo della middle class da finanziare con un aumento delle tasse ai più ricchi.

I primi cento giorni del presidente Joe Biden sembrano la pubblicità dello slogan sdoganato, via t-shirt rosa, da Margaret Atwood: “Sottovalutatemi, sarà divertente”. Biden ha approfittato del coro di chi lo ha sempre descritto come troppo vecchio, troppo numero due, troppo gaffeur, troppo impacciato nelle parole e nei movimenti, noioso da morire, discorsi prevedibili, poche conferenze stampe e mai una notizia — ne ha approfittato e anzi ha contato sul fatto di essere considerato non all’altezza, ne ha fatto il suo punto di forza. Così oggi la sintesi degli articoli e dei commenti sui primi cento giorni di questa presidenza è: ammazza, Biden.