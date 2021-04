Il senso della Nato

Blinken e Austin sono in Europa a parlare dell’Ucraina. Biden propone un incontro a Putin

Gli Stati Uniti sono tornati ai fondamentali dell’Alleanza transatlantica, la Russia sta ammassando truppe al confine con l’Ucraina e l’Europa è chiamata ad assumersi le sue responsabilità. E’ questo il messaggio che indirizzeranno oggi agli europei Antony Blinken e Lloyd Austin durante una riunione d’emergenza dei ministri degli Esteri e della Difesa della Nato. Causa Covid-19 la discussione sarà in videoconferenza. Ma la presenza fisica a Bruxelles del segretario di Stato e del segretario alla Difesa non è solo un fatto simbolico. Blinken è al suo secondo viaggio in poche settimane nella capitale europea, dove ieri ha visto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.