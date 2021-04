C'è un guaio con Sputnik V in Germania

Roma. Il ministro presidente della Baviera, Markus Söder, ha detto mercoledì che firmerà un accordo provvisorio per l’acquisto del vaccino russo Sputnik V. L’acquisto effettivo sarà subordinato all’approvazione dell’Ema, ma così, ha detto il leader della Csu, appena sarà possibile, circa 2,5 milioni di dosi saranno subito disponibili nel Land, forse a luglio, e dovrebbero essere prodotte da uno stabilimento nella città bavarese di Illertissen. Poche ore dopo, durante una riunione informale tra i ministri della Salute europei, il tedesco Jens Spahn ha detto ai suoi colleghi che i negoziati tra Berlino e Mosca sono in corso, che la Germania aspetterà il responso dell’Ema, ma che vuole sapere già quante dosi i russi sarebbero in grado di inviare. Durante la riunione non era l’unico a invocare lo Sputnik, ma era l’unico a farlo con tanta assertività, quasi volesse dire che la Germania non è interessata a un approccio coordinato, che farà da sola. Il commissario per la Salute, Stella Kyriakides, era presente alla riunione.

