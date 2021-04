J&J ha guai di produzione in America ma finora l'Ue è andata in aiuto

Allo stabilimento di Emergent Biosolutions a Baltimora, nel Maryland, c’è stato un errore umano: alcune settimane fa, dei dipendenti hanno mescolato in modo involontario gli ingredienti del vaccino Johnson & Johnson e di quello AstraZeneca. Il lotto è stato bloccato perché non ha superato l’esame di qualità e così sono andati perduti – dicono fonti di stampa americane – 15 milioni di dosi Johnson & Johnson. Il danno di immagine, con tutto quel che ne consegue sulla percezione della sicurezza dei vaccini che come sappiamo ha ripercussioni molto grandi sulle campagne di vaccinazioni in corso in tutto il mondo (il caso AstraZeneca in Europa e soprattutto in Germania ne è l’esempio), è ancora difficilmente calcolabile, ma c’è un dato importante in questa notizia non rassicurante. Il New York Times scrive che questo errore “non impatta sulle dosi Johnson & Johnson che sono ora in consegna a livello nazionale”, cioè in America: “Tutte queste dosi sono state prodotte nei Paesi Bassi, dove le operazioni produttive sono state approvate dalle agenzie federali”. Ancora una volta, la forza delle campagne di vaccinazioni di paesi che continuiamo a guardare con sospiri e invidia dipende dall’export dell’Unione europea. Poi certo, d’ora in avanti i problemi in America potrebbero esserci: quanto a tormenti, Johnson & Johnson è per l’America quel che AstraZeneca è per noi europei.

