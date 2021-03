Rutte sempre più forte in Europa, e più solidale grazie ai D66

La vittoria del premier liberale Mark Rutte alle elezioni legislative di mercoledì nei Paesi Bassi è una buona notizia per l’Unione europea e il successo inatteso dei liberali di sinistra dei D66, che hanno superato l’estrema destra di Geert Wilders e i cristianodemocratici della Cda diventando il secondo partito alla Camera e nella maggioranza, lo è ancora di più. Il prossimo governo porterà il marchio di Rutte, ma gli equilibri interni all’Aia cambiano a favore della formazione più europeista della coalizione uscente. Non è escluso che il premier tenda la mano ad altre forze progressiste e pro europee, come i Verdi o Volt, per garantirsi una maggioranza anche al Senato. In ogni caso, le priorità olandesi saranno più allineate a quelle di Bruxelles.

