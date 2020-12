Gibilterra e il paradosso nazionalista

In Scozia e in Irlanda del nord gli ultrà della britishness cercano da sempre di stringere i bulloni che tengono uniti tra loro i territori di Sua Maestà resistendo alle spinte separatiste. Eppure, in seguito agli accordi tra Londra e Bruxelles, uno dei primi paradossali effetti della real Brexit, “reale” come lo fu il socialismo sovietico, sembra essere l’allentamento dei legami con il resto del Regno Unito proprio in quelle regioni in cui la devozione per la Regina era già meno fervente. Ma ora perfino Gibilterra, i cui abitanti si sentono orgogliosamente cittadini del Regno Unito, rischia di diventare più spagnola (cioè: più europea) che mai.

Pubblicità

Pubblicità