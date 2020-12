Secondo quasi tutti (tranne Maduro) le elezioni di domenica in Venezuela sono state una farsa

Per il Consiglio Nazionale Elettorale del regime ha votato il 31 per cento degli elettori, per gli osservatori anti frode meno del 20 per cento. "Malgrado la censura e l'egemonia nella comunicazione, la verità non si può nascondere", dice Guaidò, che ha organizzato una Consulta popolare

Secondo un Osservatorio contro la frode del 6 dicembre vicino a Guaidó, in Venezuela alle politiche di domenica avrebbe votato solo il 18,33 per cento degli aventi diritto al voto. Secondo la società demoscopica Meganálisis, un po’ di più: 19.13 per cento. Per la precisione, 3.961.904, contro 16.748.517 astenuti. Per il Consiglio Nazionale Elettorale del regime sarebbero stati invece il 31 per cento: 5.264.104 milioni di voti. Ma che a boicottare il voto siamo stati solo sette su dieci piuttosto che otto su dieci, in effetti, non cambia molto. “La frode è stata consumata, e il rifiuto maggioritario del popolo del Venezuela è stato evidente. Malgrado la censura e l’egemonia nella comunicazione, la verità non si può nascondere”, è stato il commento di Guaidó.

Pubblicità

Pubblicità