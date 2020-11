Perché la riammissione di Corbyn nel Labour rischia di scontentare tutti

I tormenti del Labour inglese ricominciano lì da dove non si sono mai mossi: da Jeremy Corbyn, dalla sua figura divisiva, dal suo carisma magnetico o urticante, dalla sua ingombrante eredità politica fatta di cocciutaggine socialista, disfatte elettorali e di tentennamenti su Brexit. Ma anche, anzi: soprattutto, dal suo mai chiarito antisemitismo. È questo l’elefante nella stanza di ogni discussione della dirigenza labour inglese: “Abbiamo avuto, davvero, per anni, un segretario antisemita? Come abbiamo potuto permetterlo? E soprattutto: cosa intendiamo fare perchè non succeda più?”.

