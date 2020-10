Adesso BoJo minaccia una Brexit "modello Australia"

L'Unione Europea ha “abbandonato l'idea di un accordo di libero scambio” e il Regno Unito si preparerà per una relazione “stile Australia”. Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha risposto così alla richiesta di ieri del Consiglio europeo di fare “i movimenti necessari” per arrivare a un accordo. La minaccia è lanciarsi in una “Hard Brexit” l'1 gennaio 2021: uscire dal mercato interno e dall'unione doganale senza un accordo di libero scambio, ma con una relazione commerciale con l'Ue come quella che ha oggi l'Australia. In altre parole, dazi e quote dell'Organizzazione mondiale del commercio, oltre a controlli sulle merci che transitano da un lato all'altro della Manica. Solo che, se l'Australia sta in un altro emisfero, il Regno Unito si trova a pochi chilometri dal vecchio continente e la sua economia è profondamente integrata con quella dell'Ue. Gli scambi complessivi tra Australia e Ue ammontano a 47 miliardi di euro, mentre quelli con il Regno Unito superano i 700 miliardi. Il 43 per cento di tutte le esportazioni britanniche vanno verso l'Ue, mentre il 51 per cento di tutte le importazioni del Regno Unito arrivano dall'Ue. Lo squilibrio è evidente. La quota britannica nelle importazioni dell'Ue è pari al 10 per cento, mentre le esportazioni si collocano al 14,9 per cento. Ma, se si tiene conto del commercio intra-Ue, le importazioni per i paesi europei scendono al 4 per cento e le esportazioni al 3 per cento. Il Regno Unito si preparerà dunque per un “no deal”. “Sono giunto alla conclusione che dobbiamo essere pronti per il 1 gennaio con soluzioni che sono più come quelle dell'Australia, basate sui principi semplici del libero commercio globale", ha detto Johnson: "E' tempo per le nostre imprese di essere pronti e per i nostri trasportatori di essere pronti, per i viaggiatori di essere pronti”.

