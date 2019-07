Bruxelles. Al di là dei nomi, dei volti e dei colori, il vincitore è il presidente francese Emmanuel Macron che è riuscito a imporre la sua strategia, a ridisegnare questa nuova legislatura europea così come la immaginava. Più o meno. E a differenza di quel che amano dire tutti in Europa – noi italiani in questo siamo i campioni – Macron ha ballato assieme alla cancelliera Angela Merkel, con qualche screzio ma con un allineamento sostanziale. Il risultato è che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.