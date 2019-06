Boris Johnson primeggia e divide

Boris Johnson ha dominato il primo round delle primarie dei conservatori con 114 voti su 313, staccando tutti gli altri concorrenti. L’ex ministro degli Esteri ha ottenuto più voti degli altri tre candidati più popolari messi insieme – Jeremy Hunt con 43 schede, Michael Gove con 37 e Dominic Raab con 27. I parlamentari Tory hanno eliminato tre concorrenti che non hanno raggiunto la soglia di 17 voti per accedere al round successivo, e sono rimasti in sette. I deputati...

