Ma che cavolo dice ’sta Borri? Le Maldive in rivolta contro la “reporter di guerra”

Roma. “È ironico che un libro scritto per rovinare l’immagine del nostro paese, abbia finito con l’unirlo”. Si chiude così il pezzo su come e quanto si stiano incazzando i maldiviani per via d’un reportage Einaudi pubblicato nel maggio del 2017 (“Ma quale paradiso? Tra i jihadisti delle Maldive”), appena tradotto in inglese, sul jihadismo a casa loro e, a cornice, su che paese sia il loro e che tipo di persone lo abitino. Un libro, a quanto pare, pieno...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.