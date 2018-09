Alla fine la firmerà, ma più per gli obblighi che la futura alleanza impone, che non per convinzione. L’intesa sui migranti secondari tra Italia e Germania, annunciata ieri dal ministro dell’Interno tedesco Horst Seehofer, a Matteo Salvini in verità non piace granché. Non piace innanzitutto per come è maturata: annunciata dal leader della Csu, alleato riottoso di Angela Merkel, di fronte al Bundestag, come a voler mettere il titolare del Viminale di fronte al fatto compiuto. E non piace molto...

