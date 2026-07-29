La Russa’s ‘Ventaglio’: warnings for Vannacci and no taboos regarding the Colle
At the press conference with parliamentary journalists, the President of the Senate defends Tajani, warns the leader of Futuro Nazionale, asserts the right of the right to the Quirinale, discusses Milan, Rai and self-defence. And he concludes as a football fan, with his Inter shirt on display alongside the fans
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Marianna Rizzini è nata e cresciuta a Roma, tra il liceo Visconti e l'Università La Sapienza, assorbendo forse i tic di entrambi gli ambienti, ma più del Visconti che della Sapienza. Per fortuna l'hanno spedita per tempo a Milano, anche se poi è tornata indietro. Lavora al Foglio dai primi anni del Millennio e scrive per lo più ritratti di personaggi politici o articoli su sinistre sinistrate, Cinque Stelle e populisti del web, ma può capitare la paginata che non ti aspetti (strani individui, perfetti sconosciuti, storie improbabili, robot, film, cartoni animati). E' nata in una famiglia pazza, ma con il senno di poi neanche tanto. Vive a Trastevere, è mamma di Tea, esce volentieri, non è un asso dei fornelli.