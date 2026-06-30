Il tafazzismo della tassa sul pacco

I tre euro europei (più i due italiani) possono rappresentare una percentuale di ricarico molto elevata su prodotti quali il ventilatorino portatile, la luce da lettura o i braccioli per il mare, che costano pochi spiccioli. Formalmente, Bruxelles per la sua parte (e Roma per la sua) ne fanno una questione di equità: ma l’esenzione “de minimis” rimasta finora in vigore aveva la sua logica proprio nella sproporzione tra i costi amministrativi necessari a gestire l’imposta e il suo valore. Di fatto, in questo modo si scaricano sui consumatori – e soprattutto quelli a basso reddito, giacché si può supporre che raramente i ricchi comprano su Temu – tutto il pregiudizio e l’inefficienza pubblica europea. Hanno un bel dire i leader Ue quando prendono le distanze da Donald Trump: consapevoli o no, ne stanno seguendo le orme, visto che lui per primo ha fatto lo stesso, cancellando ogni esenzione dai dazi per i piccoli pacchi. Il Trump alla Casa Bianca può essere sloggiato dal voto degli elettori; quello dentro di noi è molto più infido e pericoloso, soprattutto se fingiamo di ignorarne l’esistenza.