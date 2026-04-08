Spese Nato e parametri fiscali, quando la contabilità prevale sulla sicurezza

Ma proprio per tutti questi motivi, l’innalzamento del livello della discussione dovrebbe è un compito che spetta al governo. A partire dal tema delle spese per la difesa. Non si tratta semplicemente di “spendere di più”; come ha ricordato Crosetto, ma di dire “come spendi, per cosa spendi, quanto rapidamente trasformi quella spesa in capacità effettive”. Il problema è proprio questo. Per ora l’Italia ha raggiunto il vecchio obiettivo Nato di spesa pari al 2 per cento del pil solo con un artificio contabile, senza spendere un euro in più, ma solo ricatalogando alcune voci di spesa già esistenti (pensioni, mobilità militare, cybersicurezza). Non c’è invece alcuna chiarezza sul futuro: l’anno scorso l’Italia ha presentato un piano di investimento da 14,9 miliardi – già approvato dall'Ue – per accedere al programma europeo di prestiti Safe (Security Action for Europe), ma al momento è tutto bloccato per il deficit 2025 al 3,1 per cento che ha impedito l’uscita dalla procedura d’infrazione. Pertanto il governo, in una situazione così delicata, non sa dire né quanto spenderà né come. E’ la cultura della contabilità che prevale sulla cultura della Difesa.