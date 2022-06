Mef contro te. Il modello Franco è un problema per Draghi

Da qualche parte il conflitto o almeno la resistenza anche solo puramente difensiva e dilatoria deve annidarsi, è una legge del potere e della politica. Il governo di Mario Draghi è certamente diverso da una lunga serie di governi precedenti ma non sfugge a questa regola. I contropoteri, le capacità di influenza non dichiarata ma notissima nelle specifiche bolle di influenza, stavolta, un po’ a sorpresa, sembra che abbiano trovato albergo nella struttura allargata riconducibile al Mef. Non siamo in zona Rocco Casalino, eh, niente intercettazioni con toni volgari a mostrare un indicibile scontro tra Palazzo Chigi e ministero dell’Economia. E poi stavolta non si tratta di frenate ministeriali che puntano a tenere il governo sui binari europei e nella ortodossia finanziaria. No, stavolta succede che, per quella legge di conservazione dell’energia politica cui si accennava prima, le diverse rappresentanze di interessi abbiano trovato un luogo di compensazione inaspettato negli uffici della galassia Mef e negli snodi delle controllate. Perché da Palazzo Chigi arrivano impulsi chiari e forti, in cui si vede che alle indicazioni di Draghi si accompagna l’impostazione di politica economica di Francesco Giavazzi, soprattutto riguardo alla gestione delle partecipate dello stato.

