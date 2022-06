La "draghite", il premier non apprezza che si faccia abuso del suo nome

Lo “usano” e ne abusano. Devono adesso spiegare cosa intendono per “noi siamo draghiani”, “occupiamo l’area Draghi”. Cosa vogliono dire? Cosa vogliono fare? E’ scattata la corsa a brevettare uno stile che non vuole essere replicato in serie e neppure commercializzato alle prossime elezioni. Si sta facendo un largo consumo del cognome “Draghi” e non c’è bisogno di attribuire un certo fastidio a Palazzo Chigi o a fonti di governo. “Draghi” è di Draghi. Bastano le sue passate dichiarazioni per parlare di un malessere.

