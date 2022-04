I limiti energetici dei Grünen

Consumare meno idrocarburi, a cominciare da quelli estratti dal sottosuolo russo. Un obiettivo che accomuna italiani e tedeschi, i cittadini più in difficoltà nel dare risposte ferme contro la Russia a livello energetico come reazione all’invasione dell’Ucraina. In Germania, i Verdi hanno chiesto a tutti i cittadini di abbassare il termostato di casa: una misura alla quale si può aderire se si vuole. A più riprese i Grünen hanno però anche invocato limiti di velocità sulla rete autostradale al grido di “minori consumi, minori incidenti, più libertà”. Tutto bellissimo se non fosse che uno studio dell’Università di Wuppertal ha messo in dubbio le stime sul presunto risparmio energetico derivante dall’abbassamento della velocità, rilevando poi che sul 75 per cento della rete autostradale già non si viaggia oltre i 130 km/h e che sul restante 25 per cento la velocità media è 150 km/h.

