Il big (high) tech parla sempre americano

Apple è diventata il 3 gennaio la prima azienda americana a superare i 3 mila miliardi di capitalizzazione, triplicando il valore in meno di quattro anni: era a mille miliardi ad agosto 2018, a duemila l’estate 2020. Nel solo 2021 i titoli del gruppo guidato da Tim Cook hanno guadagnato il 34 per cento, mentre le vendite sono aumentate del 30 nell’ultimo trimestre. La tante volte prevista saturazione dell’iPhone, il prodotto-simbolo, non c’è stata. Né Apple ha risentito della aggressività dei concorrenti coreani: Samsung guadagna quote di mercato degli smartphone, ma capitalizza 528 miliardi; Lg si sta specializzando in display e diversifica ovunque, ma vale 13 miliardi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE